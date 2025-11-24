Ragusa – Ragusa intitola uno spazio pubblico alla “voce e coraggio della Sicilia”, accogliendo la proposta della Consulta Femminile; infatti si terrà martedì 25 novembre 2025, alle ore 16:30, la cerimonia ufficiale di intitolazione a Rosa Balistreri del chiostro interno del Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo”, situato in via G. Matteotti n. 61.

L’Amministrazione Comunale di Ragusa ha voluto dedicare questo spazio alla, figura emblematica dell’arte e della resistenza femminile nel Novecento siciliano. L’intitolazione vuole conservare la memoria della cantautrice siciliana che ha cantato “la vita, la rabbia, l’amore e il diritto di esistere”, dando dignità e parola agli ultimi, alle donne dimenticate, ai contadini e ai poveri.

L’iniziativa nasce da una proposta della Presidente della Consulta Femminile del Comune di Ragusa, accolta con favore dalla Giunta Comunale. La scelta di Rosa Balistreri (Licata 1927 – Palermo 1990) è un tributo a una donna libera, capace di sfidare con coraggio la cultura patriarcale del suo tempo, trasformando la sofferenza in canto e il canto in denuncia.

Durante la cerimonia verrà svelata una targa che recherà la dicitura: “Chiostro Rosa Balistreri – voce e coraggio della Sicilia 1927-1990”. La cittadinanza è invitata a partecipare.