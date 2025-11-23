Modica – Ancora una vittoria per il Modica Calcio che con l’ottava consecutiva continua la sua cavalcata alla pari dell’Avola creando un solco di cinque punti dalle inseguitrici. Una partita per niente facile, contro un’ottima Leonzio che si ferma solo davanti al capolavoro di Alessio Asero e al rigore di Bonanno sul finale.

Primo tempo che inizia subito con un miracolo di Caruso su un colpo di testa di Mollica, i rossoblù impattano bene la gara e anche all’ottavo minuto chiamano agli straordinari la retroguardia avversaria con un buon cross di Cappello indirizzato a Bonanno che si vede anticipare a pochi passi dalla porta avversaria. Il primo squillo degli ospiti arriva al 15’ con un gran tiro di Stefano che da fuori fa partire un bolide poco preciso con il pallone che si spegne a lato.Sulla ripartenza una grande azione del Modica ha visto tutti protagonisti, Savasta lancia bene Sessa che prova un passaggio in mezzo con Bonanno che colpisce l’esterno della rete dando l’impressione del gol e facendo esultare tutta la tribuna. Al 20’ Asero si inventa il gol della domenica, pallone raccolto sulla fascia sinistra, l’attaccante fa partire un tiro a giro che si insacca perfettamente in rete. Sul finale di primo tempo c’è ancora tempo per due clamorose occasioni degli ospiti che prima si presentano con Ippolito davanti alla porta che si lascia ipnotizzare da Romano e qualche secondo più tardi ancora con Picchi che a tu per tu la manda a lato.

Nella ripresa le due formazioni si confrontano con un gioco alla pari, con il Modica che però al 12’ sfiora il raddoppio e sarebbe stato davvero un gran gol, un pallone messo in mezzo viene raccolto da Sessa con una grande rovesciata che, tuttavia, si stampa sulla traversa. Al 16’ buona punizione tirata da Picchi che trova pronto Romano a mettere in angolo. Al 20’ la grande occasione capita sui piedi di Mollica che da due passi non da abbastanza forza al suo tiro che diventa facile preda di Caruso. Al 33’ ancora una punizione di Bonanno che viene messa in angolo da Caruso, con il duello tra i due che si rinnova cinque minuti più tardi, ancora con una grande parata del portiere ospite. Sul gong c’è ancora tempo per un tiro di Bonanno da pochi metri che si stampa sulla traversa, prima del rigore fischiato per fallo di Caruso su Belluso, dal dischetto va il solito Bonanno, Caruso arriva a toccare ma questa volta perde il confronto con l’attaccante che fa 2-0 e chiude le ostilità.

Una partita tutt’altro che semplice per il Modica che con carattere e caparbietà la porta a casa e continua la sua corsa da grande squadra con un gruppo affiatato e pronto a mettersi sempre in gioco.

MODICA CALCIO – LEONZIO 2-0

Modica Calcio: Romano, Sessa, Asero, Savasta, Misseri, Mollica, Alioto, Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Truppo, Incatasciato, Belluso, Brugaletta N., Torregrossa, Brugaletta S., Calabrese, Federico, Torres. Allenatore: Filippo Raciti.

Leonzio: Caruso, Campagna, Midolo, Fousseny, Tornatore, Ippolito, Sequenza, Stefano, Famà, Picchi, Loubassou. Panchina: Castrianni, Battaglia, Di Pietro, Kabangu, Danese, Ricceri, Carnazza, Mazzaglia, Parisi. Allenatore: Giuseppe Sequenza.

Marcatori: 20’ pt Asero (M), 47’ st Bonanno rig. (M)

Ammoniti: Sessa, Mollica, Intzidis (M), Famà, Fousseny, Parisi, Stefano, Tornatore (L)

Espulsi: Parisi (L)