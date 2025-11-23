Ragusa – E’ ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa, intorno alle ore 2, lungo la strada provinciale 25, l’arteria che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Al momento si sa solo che il bilancio è di due feriti. Si tratta delle due persone che si trovavano a bordo di una Lancia Ypsilon che per cause ancora in corso di accertamento è finita sul un lato al bordo della carreggiata dopo essersi ribaltata.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, l’incidente sarebbe stato causato da una manovra d’emergenza. Sembra che la conducente della Ypsilon abbia sterzato bruscamente per evitare uno scontro con un’altra vettura che, viaggiando ad alta velocità in direzione Marina di Ragusa, avrebbe invaso la corsia.

La dinamica esatta dell’accaduto e la possibile responsabilità di terzi sono ancora tutte da chiarire da parte delle Forze dell’Ordine intervenute. Sul luogo del sinistro sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118 per prestare le prime cure e trasportare i feriti presso la struttura sanitaria più vicina. (Clicca qui per le altre FOTO)