Ragusa – “Ho preso atto delle dimissioni da assessore di Mario D’Asta e lo ringrazio per il lavoro svolto in questi 2 anni e mezzo di mandato”. A parlare è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, dopo le dimissioni dell’assessore Mario D’Asta.

“Ho ritenuto di assegnare la delega all’Ambiente all’assessore vice sindaco Gianni Giuffrida e le deleghe al Verde e ai Servizi cimiteriali all’assessore Giovanni Iacono. La delega allo Sviluppo economico, – afferma il sindaco di Ragusa- già seguita da Giorgio Massari, è attribuita all’assessora Catia Pasta”.