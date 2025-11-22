Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Ornella Vanoni, una delle sue interpreti più amate e iconiche. L’ artista si è spenta nella sua abitazione di Milano all’età di 91 anni, stroncata da un arresto cardiocircolatorio poco prima delle 23. I soccorsi sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Una carriera leggendaria lunga settant’anni

Ornella Vanoni ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano grazie alla sua voce unica e alla sua presenza costante sulle scene per quasi settant’anni. Il suo debutto risale alla metà degli anni Cinquanta e, da allora, ha costruito una carriera straordinaria.

Nel corso della sua lunga attività, ha realizzato più di un centinaio di produzioni tra album, EP e raccolte, raggiungendo vendite stimate in oltre 55 milioni di copie. Un traguardo che la consacra come una delle cantanti italiane di maggiore successo e seguite dal pubblico di ogni generazione. Il suo contributo alla cultura e alla musica del Paese resterà un patrimonio inestimabile.