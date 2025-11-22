L’INPS ha rilasciato le istruzioni operative aggiornate per accedere al Nuovo Bonus Mamme 2025, l’integrazione al reddito riservata alle lavoratrici madri con almeno due figli. L’obiettivo è fornire chiarezza sui criteri di accesso, sulle modalità di presentazione delle domande e sulle scadenze da rispettare.
Caratteristiche e Importi del Bonus
La misura è gestita interamente dall’Istituto e prevede un contributo economico di 40 euro mensili per ogni mese di lavoro svolto nel corso del 2025.
- Importo Massimo: Fino a 480 euro su base annua.
- Vantaggi Fiscali: Il contributo è totalmente esente da tassazione e non rileva ai fini del calcolo ISEE.
- Limite di Reddito: Per accedere al beneficio, il reddito annuo da lavoro della richiedente non deve superare i 40.000 euro.
Modalità e Scadenze per la Presentazione
Le domande devono essere inoltrate telematicamente, rispettando termini specifici.
Come Presentare la Domanda
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
- Online: Esclusivamente tramite il sito ufficiale INPS accedendo con credenziali di identità digitale SPID livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS.
- Supporto: Rivolgendosi al Contact Center Multicanale dell’INPS o agli Istituti di patronato.
Scadenze da Rispettare
- Termine Ordinario: Le lavoratrici che possedevano già i requisiti necessari devono presentare la domanda entro il 9 dicembre 2025.
- Termine Successivo: Per le lavoratrici che maturano i requisiti successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025, il termine ultimo per l’invio della domanda è il 31 gennaio 2026.
Erogazione dei Pagamenti
Il Bonus Mamme sarà liquidato dall’INPS in un’unica soluzione:
- Dicembre 2025: Per le domande che sono state istruite e completate per tempo.
- Entro febbraio 2026: Per le richieste inviate in ritardo o che necessitano di istruzione aggiuntiva.
Dopo l’invio della richiesta, le lavoratrici possono accedere al servizio online dedicato per consultare la ricevuta, monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria e aggiornare le proprie coordinate di pagamento.
