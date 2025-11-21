Vittoria – Il FC Vittoria mette a segno un acquisto pesante fuori dal campo e annuncia con orgoglio l’arrivo di Tino Longo come nuovo Direttore Sportivo. Reduce dalla recente esperienza all’Akragas (lasciando la piazza dei ‘Giganti’ al primo posto in classifica a punteggio pieno nel campionato di Promozione/D), ma ancor prima a Favara in serie D. Longo approda a Vittoria con un bagaglio professionale importante, una rete di relazioni consolidata e una visione tecnica capace di alzare l’asticella del progetto biancorosso.

Tra le esperienze del DS anche l’ingaggio di Longo segna un passo decisivo nella crescita organizzativa del club, che punta a strutturarsi con figure di esperienza e carisma per competere ad alto livello, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Dichiarazione di Tino Longo

“Sono orgoglioso di iniziare questo nuovo percorso con il FC Vittoria, una realtà che ha idee chiare, passione e un progetto che merita di essere portato in alto. Qui c’è una società ambiziosa, una piazza calda e una tifoseria che vive di calcio. Sono pronto a costruire una squadra con carattere, identità e fame di risultati. Metterò tutto me stesso per far crescere il club e dare alla città un Vittoria competitivo, credibile e all’altezza delle sue tradizioni.”

Il club rivolge a Tino Longo il più caloroso benvenuto, certo che il suo arrivo rappresenti l’inizio di una fase nuova, ambiziosa e ricca di obiettivi da conquistare insieme.

In foto, Tino Longo a sx e Vittorio Pinnolo (Presidente) a dx