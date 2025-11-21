Vittoria – Il FC Vittoria inaugura una nuova era tecnica con l’arrivo in panchina di Antonio “Tonino” Figliomeni, chiamato a guidare la formazione biancorossa con mentalità vincente, esperienza e grande carisma. Al suo fianco, nel ruolo di vice allenatore, ci sarà Francesco Tudisco, tecnico serio, preparato e perfettamente in sintonia con la filosofia del nuovo mister.

Figliomeni non è un nome qualsiasi: da giocatore ha calcato palcoscenici importanti vestendo le maglie di club prestigiosi come Reggina, Lecce, Benevento, Taranto, Siracusa, Licata e Ternana, prima di intraprendere una carriera da allenatore che lo ha visto guidare realtà di spessore come San Luca, Vibonese e Siderno, lasciando ovunque un’impronta di organizzazione e identità tattica.

Dichiarazione di Antonio Figliomeni

“Arrivo a Vittoria con entusiasmo, grande motivazione e la convinzione che qui si possa costruire qualcosa di importante. Questa società ha voglia di crescere, di programmare e di guardare più in alto senza timori. Voglio una squadra tosta, coraggiosa, che giochi con il cuore ma anche con idee chiare. Con lavoro, disciplina e spirito di gruppo possiamo trasformare questa piazza in un fortino difficile per tutti. Il Vittoria deve tornare ad essere protagonista e noi siamo qui per prendere questa responsabilità.”

Accanto al mister ci sarà Francesco Tudisco, figura di equilibrio e di qualità, con esperienza nel calcio giovanile e dilettantistico, pronto a portare metodo, cura del dettaglio e continuità quotidiana nel lavoro al campo.

Dichiarazione di Francesco Tudisco

“Sono fiero di entrare nello staff tecnico del FC Vittoria. Questa è una sfida stimolante, in una piazza che ama il calcio e merita una squadra competitiva e orgogliosa della sua maglia. Con il mister lavoreremo per creare un ambiente professionale, fatto di serietà, identità e voglia di migliorarsi ogni giorno. È tempo di alzare il ritmo e portare questa squadra dove merita.”