Modica – Archiviare immediatamente i due k0 consecutivi e ripartire più forti di prima. Con questo obiettivo l’Avimec Modica ha lavorato per tutta la settimana in vista del delicato match di domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle ore16), che al “PalaRizza” vedrà i biancoazzurri di coach Enzo Distefano ospitare la quotata Aurispa Lecce. L’obiettivo del sestetto capitanato da Stefano Chillemi è chiaro: ritrovare la vittoria, anche se l’avversario dall’altra parte della rete è di quelli tosti, e iniziare così la risalita in una classifica del girone Blu del campionato di serie A3 molto corta, che vede la compagine pugliese al quinto posto con sei punti e quello della Contea al settimo con due punti in meno.

“Sappiamo che molti dei giocatori che compongono il roster di Lecce – spiega Andrea Raso – sono dei volti noti in serie A3. Sappiamo benissimo che abbiamo anche tanto da lavorare durante la settimana e lo stiamo facendo per preparare questa partita cercando di sfruttare il fattore campo. Sicuramente l’inizio del nostro campionato non è stato quello che ci aspettavamo un po’ tutti, ma siamo sicuri che questa è soltanto una fase di passaggio e che saremo pronti a ottenere quello che stiamo cercando da tanto tempo. Il “PalaRizza” – continua – è sicuramente un fortino soprattutto per i nostri punti di riferimento, ma anche perchè il nostro pubblico è un’arma in più che ci ritroviamo nei momenti di difficoltà. Da un mese sono diventato padre e scendere in campo da papà è per me una gioia enorme. Il momento in cui entro in palestra per gli allenamenti è per me un motivo di svago e di divertimento perchè stare insieme ai miei compagni di squadra è uno dei momenti più belli della giornata oltre a fare il papà. Domenica – conclude Andrea Raso – spero di ottenere un risultato positivo da poter dedicare a mia figlia”.

A credere fortemente in questo gruppo c’è anche la Team Manager Alessandra Ruta, alla sua prima esperienza dirigenziale nella sua città e in campo maschile.

“Tornare a Modica – dichiara Alessandra Ruta – è un vero piacere e un mix di emozioni. Sono orgogliosa di tornare a rivestire i colori della Contea di Modica e lavorare per questa società. Tra il volley maschile e quello femminile non ho trovato molte differenze, forse noi donne sotto certi aspetti siamo un tantino più esigenti, ma – continua – devo anche dire che sono molto fortunata perchè, questi ragazzi, lo staff tecnico e i dirigenti sono delle bravissime persone sia dentro che fuori dal campo per cui non ho trovato nessuna difficoltà ad ambientarmi. Domenica contro Lecce – conclude la Team Manager biancoazzurra – sarà una partita importante, se non la più importante in cui dobbiamo cercare di tornare a ‘sorridere’ e cercare di risalire in zone più importanti della classifica. Sono certa che i ragazzi metteranno in campo grinta e cuore per fare in modo che questo possa avvenire”.