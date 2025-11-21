Ragusa – Il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, è intervenuto nel corso di una delle ultime sedute consiliari per porre quesiti fondamentali riguardanti la gestione del servizio di igiene ambientale e le recenti variazioni di bilancio. “Se analizziamo lo stanziamento in bilancio a riguardo, notiamo che siamo partiti da una previsione di 18.400.000 euro, passati poi a 21.282.000 euro, fino ad arrivare agli attuali 22.279.000 euro. Mi chiedo, e chiedo all’amministrazione: come mai questi stanziamenti si siano rivelati inadeguati, tanto da richiedere ulteriori somme, rispetto alle previsioni iniziali considerato che i costi dei rifiuti sono ben noti, essendo coperti da un contratto specifico con la ditta appaltatrice del servizio e sostenuti dalla tariffa?”.

“Da quanto emerge – continua Bennardo – sembrerebbe inoltre che i ragusani abbiano differenziato bene facendo recuperare all’amministrazione 1 milione e 300 mila euro a cui si aggiungono 1 milione e mezzo per il recupero evasione al punto da poter legittimamente aspettarsi una riduzione della tariffa sui rifiuti”.

Bennardo ha concluso chiedendo maggiore trasparenza: “Mi riservo di richiedere ulteriori dettagli su tutti i pagamenti effettuati nell’ambito della missione 9, programma 3, che giustificano questa sostanziale richiesta di risorse a fronte di una città più sporca. È fondamentale fare chiarezza su una variazione di bilancio così significativa, soprattutto a fine esercizio. I cittadini hanno diritto di sapere come vengono gestite le risorse che derivano anche dal loro impegno quotidiano nella raccolta differenziata”.