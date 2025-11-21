Vittoria – In seguito all’ennesimo incidente verificatosi sullo stradale per Scoglitti, il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, torna con forza a sollecitare l’adozione di misure urgenti per garantire la sicurezza viaria in una delle arterie più trafficate e pericolose del territorio. “Non è più tollerabile assistere a continui incidenti che mettono a repentaglio la vita dei nostri cittadini. Ogni episodio rappresenta una ferita per la nostra comunità e una testimonianza dell’inerzia che fino ad oggi ha caratterizzato la gestione di questo grave problema”, dichiara il consigliere Pelligra.

Pelligra sottolinea la necessità di un intervento immediato da parte degli enti competenti: “Chiediamo che le istituzioni preposte si attivino in tempi rapidissimi per individuare soluzioni concrete. Non bastano più le promesse o gli impegni sulla carta: servono azioni tangibili e risolutive”. Il consigliere di Forza Italia si rivolge direttamente al primo cittadino: “Rivolgo un appello al sindaco perché assuma un ruolo attivo e determinante nella gestione di questa emergenza. È indispensabile che il Comune si faccia promotore di un tavolo tecnico con tutti gli enti coinvolti per definire e attuare al più presto gli interventi necessari”.

“Non possiamo continuare a registrare questa situazione pesantissima che, oltre a mettere in pericolo vite umane, danneggia profondamente la nostra comunità. La sicurezza stradale deve diventare una priorità assoluta per chi amministra il nostro territorio”, conclude Pelligra.