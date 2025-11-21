Modica – “Affermando di avere scritto una pagina significativa del nostro impegno per l’educazione ambientale e la sostenibilità, ho introdotto la cerimonia di consegna della bandiera EcoSchool al plesso Piano Ceci dell’Istituto Santa Marta-Ciaceri, simbolo del percorso virtuoso compiuto dalla scuola nell’ambito del programma internazionale di educazione ambientale”. A parlare è l’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro.

“Il nostro assessorato, attraverso l’Ufficio Ecologia, ha creato nei mesi scorsi una vera e propria regia cittadina per accompagnare tutte le scuole di Modica nel percorso EcoSchool, un itinerario strutturato in sette passaggi obbligati che portano all’ambito riconoscimento della Bandiera Verde. Un lavoro corale, realizzato insieme ai dirigenti, ai docenti e agli studenti, che oggi inizia a dare risultati tangibili. Tre le scuole modicane che hanno già ottenuto l’importante certificazione: Santa Marta-Ciaceri, Giacomo Albo e Raffaele Poidomani. Altre stanno completando il percorso.

La cerimonia al Piano Ceci è stata emozionante. I bambini sono stati i veri protagonisti, con canti, coreografie, piccoli spettacoli dedicati all’ambiente e persino un TG Green realizzato da loro. Hanno mostrato una consapevolezza sorprendente e una cura autentica per il tema della sostenibilità. La scuola ha conquistato la bandiera EcoSchool grazie a un progetto consolidato: un orto sociale curato dagli alunni e una serra didattica attiva da tempo, strumenti concreti con cui i bambini imparano quotidianamente il valore del rispetto dell’ambiente. Ho avuto l’onore di consegnare personalmente la bandiera alla dirigente scolastica, che insieme agli studenti l’ha poi issata nel cortile del plesso. Alla cerimonia erano presenti anche i colleghi assessori Piero Armenia e Concetta Spadaro, invitati per portare il proprio contributo a una giornata di festa e impegno civico.

Questo risultato non è un gesto simbolico ma il frutto di un lavoro quotidiano che vede l’amministrazione di Modica impegnata a formare cittadini responsabili e consapevoli, capaci di comprendere il valore dell’ambiente che li circonda. Investire sull’educazione ambientale significa investire sul futuro della città. L’educazione ambientale non deve essere, a mio giudizio, un impegno episodico, ma un lavoro quotidiano che richiede costanza, visione e presenza. Modica ha dato un segnale forte: la sostenibilità vive e cresce nelle nostre scuole, nei nostri bambini, nella nostra comunità”.