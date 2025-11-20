Scicli – “Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo assistito all’ennesima dimostrazione della fragilità della maggioranza: ancora una volta i numeri in aula non c’erano, e ancora una volta sono state le opposizioni a doversi assumere la responsabilità di non far perdere al nostro paese importanti finanziamenti”. E’ quanto scrivono in una nota condivisa i consiglieri di Minoranza Marianna Buscema, Bruno Mirabella, Licia Mirabella, Marco Lopes, Consuelo Pacetto e Caterina Riccotti.

“Per queste ragioni, – si legge nella nota dei consiglieri di minoranza – le opposizioni chiedono ufficialmente le dimissioni dell’assessore allo sport e vicesindaco Causarano, responsabile del setore direttamente interessato dai progetti in discussione. Proprio nel momento in cui veniva richiesto alla minoranza di garantire il passaggio di atti fondamentali, riteniamo legittimo chiedere: dov’era il vicesindaco Causarano? Parliamo dello stesso assessore che aveva rivolto alla cità diverse promesse legate ai palchi e agli impianti sportivi, ma che — al momento decisivo, quando era necessario essere in aula per dare concretezza alle sue parole — risultava assente.

E, secondo noi, non possono valere scuse o giustiticazioni: quando ci sono finanziamenti cruciali per il futuro della città, la presenza in aula è un dovere istituzionale.

Anche questa volta, i finanziamenti sono stati salvati solo grazie ai voti della minoranza, come era già accaduto per la Croce sulla facciata della Lipparini, per i campetti sportivi e per molte altre opere. È frustrante vedere che altri provino poi a intestarsi i risultati per farne campagna elettorale, quando è evidente che da tre anni a questa parte, senza il senso di responsabilità dell’opposizione, questo paese avrebbe perso numerosi finanziamenti.

Nel merito, i progetti approvati riguardano:

l’area sportiva “Ciccio Scapellato”

i campetti da tennis

il geodedico con parquet e tribuna

Interventi che le opposizioni avevano richiesto con forza, in piena coerenza con quanto sostenuto in questi anni. Per tute queste ragioni, le opposizioni chiedono le dimissioni dell’assessore allo sport e vicesindaco Causarano, ritenendo che la sua assenza in un momento decisivo rappresenti un segnale grave di mancanza di responsabilità nei confronto della comunità.