Scicli – Il Tribunale del Riesame di Catania ha respinto il ricorso della difesa, confermando l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 43enne di Scicli accusato dell’omicidio di Peppe, il 41enne assassinato nella notte tra l’11 e il 12 maggio 2024. La decisione è stata emessa dalla Presidente Gabriella Larato, che ha accolto pienamente la richiesta avanzata dalla pubblica accusa, rappresentata in aula dal sostituto procuratore Santo Fornasier.

L’avvocato Maria Platania, difensore del 43enne, aveva basato il ricorso su due punti chiave: insussistenza di indizi e la circostanza che a 18 mesi dal delitto verrebbero meno le reali esigenze di custodia cautelare. Nonostante le argomentazioni difensive, il Riesame ha ritenuto validi i presupposti che avevano portato all’arresto. Per effetto di questa decisione, il 43enne rimane detenuto presso la casa circondariale di Ragusa, in attesa degli sviluppi processuali.