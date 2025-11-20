Vittoria – Ennesimo incidente stradale nel Ragusano. Una ragazza al volante di una Fiat 500, per cause in corso di accertamento sbanda e si ribalta sul lato guida, invadendo la corsia opposta e travolgendo una macchina in sosta. L’incidente stradale autonomo si è verificato la notte scorsa in via Coria, a Vittoria.

La giovane è rimasta bloccata nell’abitacolo prima di essere soccorsa dai residenti, che sono usciti fuori dopo avere sentito il boato causato dal violento urto. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di Vittoria. La conducente è rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave. (Foto Assenza)