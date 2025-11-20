L’erogazione dell’Assegno Unico e Universale (AUU), il supporto economico destinato alle famiglie con figli a carico, prosegue anche nel mese di novembre 2025. L’INPS ha fissato le date di accredito, che variano a seconda della situazione del nucleo familiare.

Calendario dei pagamenti di Novembre 2025

Il pagamento dell’AUU sarà effettuato in due finestre temporali:

Pagamenti Regolari: l’accredito per i beneficiari che hanno già una domanda in corso e non hanno subito variazioni è previsto nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 20 e il 21 novembre .

l’accredito per i beneficiari che hanno già una domanda in corso e non hanno subito variazioni è previsto nella seconda metà del mese, indicativamente . Nuove domande e Variazioni: in caso di nuova domanda o di variazioni nei dati del nucleo familiare, l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.

Le principali novità per l’Assegno Unico nel 2025

L’anno 2025 ha introdotto diverse modifiche volte a semplificare l’accesso e ad adeguare gli importi:

Rinnovo automatico e ISEE Semplificato

Rinnovo automatico: non è necessario presentare nuovamente la domanda per chi già percepisce l’AUU. Tuttavia, era obbligatorio aggiornare il nuovo ISEE entro il 28 febbraio 2025 per garantire la corretta determinazione dell’importo. DSU precompilata: l’INPSsta incentivando l’uso della Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata, che contiene già i dati reddituali e patrimoniali, riducendo i tempi e i margini di errore nella compilazione.

Adeguamento e importi rivalutati

Dal 1 febbraio 2025, l’importo dell’Assegno Unico ha subito un adeguamento dello 0,8% a causa dell’inflazione:

Assegno Massimo: 200,99 euro per ciascun figlio (per ISEE fino a 17.090,61 euro).

200,99 euro per ciascun figlio (per ISEE fino a 17.090,61 euro). Assegno Minimo: 57,45 euro al mese (per ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro o in assenza di ISEE).

Calcolo e maggiorazioni

L’importo è determinato principalmente dall’ISEE e dall’età dei figli, ma sono previste quote variabili e maggiorazioni in casi specifici (nuclei numerosi, madri under 21, figli con disabilità, genitori entrambi lavoratori, figli sotto 3 anni in nuclei numerosi).

È inoltre prevista una quota di maggiorazione compensativa se l’importo dell’AUU risulta inferiore alla somma che il nucleo percepiva in precedenza con gli ANF e le detrazioni fiscali medie.

Gestione e Bonus Nido