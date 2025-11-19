La Rottamazione Quinquies, contenuta nel DDL Bilancio 2026, si appresta a diventare il nuovo tentativo legislativo per snellire il “magazzino” della riscossione. A dieci anni dalla prima edizione, la nuova definizione agevolata introduce benefici potenzialmente rivoluzionari, ma anche rigide regole di accesso che i contribuenti devono conoscere, soprattutto in relazione alla precedente Rottamazione Quater.

Il grande vantaggio: rateazione fino a nove anni

Il cuore della Quinquies resta lo sgravio economico: il contribuente paga solo l’imposta originariamente dovuta, più le spese di notifica e di procedura (con l’aggio in misura ridotta), mentre sanzioni e interessi sono integralmente annullati.

La vera novità è rappresentata dal piano di ammortamento eccezionalmente esteso:

Durata: Fino a 9 anni (fino al 2035), un orizzonte temporale mai concesso nelle versioni precedenti (massimo 5 anni).

Fino a (fino al 2035), un orizzonte temporale mai concesso nelle versioni precedenti (massimo 5 anni). Modalità di Pagamento: Unica Soluzione: Entro il 31 luglio 2026 . Rateale: Fino a 54 rate bimestrali , con le prime 3 scadenze nel 2026 (luglio, settembre, novembre) e le restanti spalmate fino al 31 maggio 2035.



Attenzione agli interessi: è fondamentale considerare che questo vantaggio temporale comporta un costo aggiuntivo: gli interessi di rateazione, fissati al 4% annuo, avranno un peso rilevante su un piano di quasi dieci anni.

Il delicato rapporto con la Rottamazione Quater

La Quinquies è pensata per recuperare chi ha perso i benefici precedenti, ma introduce una chiara linea di demarcazione temporale che non ammette errori:

Chi può accedere: Solo i contribuenti che sono già decaduti dalla Rottamazione Quater per mancati pagamenti avvenuti entro il 30 settembre 2025 possono accedere senza ostacoli alla nuova definizione.

Solo i contribuenti che sono dalla Rottamazione Quater per mancati pagamenti avvenuti possono accedere senza ostacoli alla nuova definizione. Chi è escluso: Se al 30 settembre 2025 tutte le rate scadute della Quater risultano pagate, il contribuente è considerato “in bonis” e non può in alcun modo inserire quei carichi nella Quinquies.

Il Rischio decadenza da evitare assolutamente:

Chi ha la rata della Quater in scadenza il 30 novembre 2025 (con i giorni di tolleranza fino al 9 dicembre) non deve commettere l’errore di omettere il versamento. Non pagare questa rata comporta:

Decadenza dalla Rottamazione Quater. Impossibilità di accedere alla Quinquies (poiché la decadenza avviene dopo il 30 settembre 2025). Ritorno al ruolo ordinario del debito, con il ripristino integrale di sanzioni e interessi.

Ambito applicativo: finestra temporale e natura dei debiti

La nuova sanatoria estende notevolmente il perimetro temporale e oggettivo dei carichi definibili, ma con limitazioni precise sulla natura del debito.

Finestra temporale ampliata

La Quinquies include tutti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, abbracciando ben 23 anni di ruoli, dai più risalenti ai più recenti.

Limitazione alla Natura del debito

La sanatoria è rigorosamente limitata ai debiti di pagamento, escludendo le contestazioni sostanziali:

Debiti Ammessi (Sanatoria di Pagamento) Debiti Esclusi (Sanatoria di Sostanza) Imposte Dichiarate ma non versate (IRPEF, IVA, IRES). Sanzioni derivanti da Accertamenti Sostanziali. Debiti da Controllo Automatizzato (errori materiali, omessi versamenti). Contestazioni su documenti o detrazioni non congrue. Debiti da Controllo Formale (limitato a documenti e dati).

Chi ha debiti derivanti da accertamenti sostanziali (anche recenti) è escluso dalla Quinquies; al contrario, chi ha omessi versamenti di imposte dichiarate (anche molto vecchi) può rottamare senza limiti di anzianità.