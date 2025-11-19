Ragusa – L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa comunica che, a seguito della nuova Circolare Regionale n. 21 del 14/11/2025, è stata prorogata al 15 dicembre 2025 la scadenza per la presentazione delle istanze relative al Contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2025/2026.
Si precisa che la proroga si è resa necessaria per agevolare la presentazione delle istanze alla nuova fascia di beneficiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità da € 10.632,95 fino a un massimo di € 13.000,00.
Si rammenta all’utenza interessata che l’istanza di richiesta del beneficio dovrà essere presentata esclusivamente presso l’Istituzione Scolastica frequentata, entro e non oltre la nuova scadenza stabilita.
La relativa Circolare regionale è pubblicata nel sito internet del Comune di Ragusa al link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/rettifica-scandenza-domanda-contributo-fornitura-gratuita-e-semigratuita-libri-di-testo-legge-448-98-a-s-2025-26
Lascia un commento