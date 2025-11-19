Il Capitano di Vascello Michele Maltese, 59 anni, modicano, dallo scorso aprile Direttore Marittimo del Compartimento Sicilia Occidentale della Guardia Costiera, con sede a Palermo, è stato insignito del prestigioso titolo di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Si tratta di un’onorificenza della Repubblica di San Marino conferita a cittadini ‘stranieri’ benemeriti nella repubblica indipendente, per opere di lavoro, benefiche, caritative, artistiche, politiche o sportive.

Un riconoscimento per l’attività del comandante Maltese che ha portato beneficio alla Repubblica di San Marino nei 23 mesi in cui è stato Direttore Marittimo del Compartimento Emilia Romagna della Guardia Costiera e Comandante dell’importante Capitaneria di Porto di Ravenna. Un attestato prestigioso quello di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, che ha visto, in passato, insigniti personaggi di primo piano del nostro Paese come fra gli altri, l’ex presidente del CONI Giovanni Malagò, l’attrice Gina Lollobrigida, il giornalista e studioso Roberto Giacobbo. L’Ordine Equestre di Sant’Agata (compatrona della Repubblica di San Marino) istituito con decreto 5 giugno 1923. La facoltà di conferire l’Ordine è affidata ad un alto Magistero composto da importanti figure istituzionali sammarinesi: due Reggenti; i Segretari di Stato per gli Affari Esteri, per gli Affari Interni e per la Sanità, i Sindaci di Governo; il Presidente della Commissione Consiliare Bilancio; un Commissario della Legge; cinque membri eletti dal Consiglio Grande e Generale.

L’Ordine Equestre di Sant’Agata è riconosciuto in Italia. La decorazione consiste in una croce d’oro smaltata in bianco, di mm. 35 di diametro, caricata da un lato di un aureo scudo rotondo con l’effige di Sant’Agata e l’epigrafe in giro -Sant’Agata Protettrice- e dall’altro con la scritta -Bene Merenti- nello scudo medesimo. La croce si porta appesa ad un nastro di seta ondeggiante lungo 40 millimetri, tagliato longitudinalmente da cinque liste di uguale lunghezza, delle quali quella di centro di color cremisi, le due mediane bianche e le estreme gialle. La croce in oro bianco, verrà conferita al comandante Maltese il prossimo giovedì, 20 novembre, a Città di San Marino