Maltempo. La Sicilia si prepara a un brusco e radicale cambiamento delle condizioni meteorologiche. L’alta pressione sta cedendo il passo, lasciando spazio all’arrivo di correnti fredde di matrice artico marittima. Questo abbassamento delle temperature culminerà in una fase ancora più fredda prevista per il prossimo fine settimana.
Le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia indicano l’inizio dell’instabilità già nelle prossime ore.
Previsioni della serata e di domani
Il drastico cambio di circolazione atmosferica porterà le prime precipitazioni già nella serata di oggi, lunedì 17 novembre:
- Piogge imminenti: Le prime piogge sono attese a partire dal tardo pomeriggio sera sui settori occidentali dell’isola. Le precipitazioni potrebbero estendersi anche su parte delle zone settentrionali e sulle aree sud-orientali, inclusa la provincia di Ragusa.
- Domani instabile: La giornata di domani si preannuncia decisamente instabile in tutta la Sicilia.
- Calo Termico: In concomitanza con l’arrivo delle correnti fredde, si assisterà a un sensibile calo delle temperature.
L’instabilità è destinata ad aumentare nel corso della settimana, con l’atteso picco di freddo nel prossimo weekend. Si raccomanda di consultare gli aggiornamenti locali per dettagli più precisi sulla distribuzione dei fenomeni.
