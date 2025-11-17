Maltempo Sicilia. La Protezione Civile della Sicilia ha diramato un bollettino di allerta gialla per la giornata di domani, martedì 18 novembre 2025, a causa dell’arrivo di una fase di instabilità. L’avviso riguarda in particolare i settori centro-settentrionali, le aree centro-orientali e le zone ioniche dell’isola.
Rischio Idrogeologico e zone coinvolte
L’allerta indica la possibilità di fenomeni localmente intensi sulle aree più esposte:
- Allerta Gialla (Moderata Criticità): Proclamata sui settori centrali, settentrionali centro orientali e su tutte le zone ioniche.
- Allerta Verde (Assenza di Criticità): Rischio più basso per i settori occidentali e sud-orientali.
Previsioni per martedì 18 Novembre
Le precipitazioni attese si presenteranno con la seguente intensità:
- Fenomeni: Le piogge saranno da isolate a sparse, con possibilità di manifestarsi localmente sotto forma di rovesci o temporali.
- Quantitativi Cumulati: I volumi di pioggia saranno generalmente deboli, ma potranno risultare puntualmente moderati sui settori centrali e in particolare su quelli nord-orientali (area dello Stretto e versanti tirrenici orientali).
Si raccomanda ai cittadini delle zone in allerta gialla di seguire gli aggiornamenti e le indicazioni delle autorità locali.
Lascia un commento