Comiso – Vandalizzata la scuola dell’infanzia San Biagio che era stata completamente ristrutturata nel novembre 2023. “Balordi con poco di meglio da fare. Stiamo provvedendo a mettere delle video camere negli spazi dove non vìolino la privacy dei bambini. Già da martedì 18 novembre le lezioni riprenderanno normalmente”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari.

“Un’effrazione di un ingresso non consentito nel fine settimana, aule a soqquadro, disegni e scritte ignominiose, sulle lavagne destinate all’alfabetizzazione dei bambini, materiale didattico gettato per terra. Hanno praticamente distrutto divertendosi con ciò che può riempire il vuoto delle loro menti. Si tratta di un gruppo di balordi, immaginiamo giovani con poco di meglio da fare. – Esordisce così il primo cittadino di Comiso-. Stamattina la Polizia di Stato, intervenuta per fare i rilievi, ha preferito che fino a mezzogiorno non entrassero bambini, per poter lavorare in libertà.

Domani – ancora Maria Rita Schembari – le lezioni riprenderanno normalmente . Ci saremmo augurati che in questi anni qualcosa in più in merito alla cività e al rispetto, sopratutto dei luoghi dell’istruzione, diventasse un dato assodato, ma così non è – conclude il sindaco – e quindi ci stiamo attrezzando per porre delle video camere almeno negli ingressi e nei corridoi delle scuole, non potendosi per ovvie ragioni di privacy mettere all’interno delle aule”.