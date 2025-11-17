Cresce l’attesa per l’apertura del Bonus Elettrodomestici 2025, il contributo statale destinato a sostenere le famiglie che scelgono di rinnovare i propri apparecchi domestici con modelli ad alta efficienza energetica.

La possibilità di presentare domanda scatterà ufficialmente domani, martedì 18 novembre, a partire dalle ore 7.

Come ottenere il contributo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha confermato che l’incentivo, erogato sotto forma di voucher, è destinato a chi intende sostituire apparecchiature obsolete, promuovendo così la sostenibilità ambientale e il corretto smaltimento dei vecchi dispositivi.

I cittadini interessati potranno inoltrare la richiesta attraverso due canali telematici:

L’ app IO (sezione Servizi).

(sezione Servizi). Il portale ufficiale dedicato: www.bonuselettrodomestici.it.

Le richieste saranno gestite tramite la piattaforma PagoPA, mentre le verifiche e le istruttorie sul rispetto dei requisiti saranno curate da Invitalia, individuata come soggetto gestore della misura.

Fondi e massimali previsti

Il contributo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del nuovo elettrodomestico. I massimali del voucher variano in base alla situazione economica del nucleo familiare:

Massimale Standard: 100 euro per famiglia.

100 euro per famiglia. Massimale Aumentato: Fino a 200 euro per i nuclei con ISEE inferiore ai 25.000 euro annui.

Si ricorda che la misura è finanziata da un fondo complessivo di 48,1 milioni di euro per l’anno 2025. La disponibilità è limitata: si consiglia quindi di presentare la domanda nelle prime fasi di apertura per assicurarsi il beneficio.

Il Bonus Elettrodomestici offre un’opportunità concreta per ridurre i consumi in casa e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.