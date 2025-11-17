Scatta l’ora X per l’accesso al Bonus Elettrodomestici 2025: il click day è fissato per martedì 18 novembre alle ore 7. La misura, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è volta a incentivare l’acquisto di apparecchiature ad alta efficienza energetica in sostituzione di dispositivi obsoleti. L’obiettivo è duplice: favorire il risparmio energetico domestico e assicurare il corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici.
Valore del contributo e risorse disponibili
Il bonus è erogato sotto forma di voucher ed è spendibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica.
- Copertura: Fino al 30% del costo di acquisto.
- Massimale Standard: 100 euro per nucleo familiare.
- Massimale Aumentato (ISEE Basso): 200 euro per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Le risorse totali stanziate per il 2025 ammontano a 48,1 milioni di euro. Le richieste saranno gestite in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi.
Modalità di richiesta e acquisto
Le domande possono essere presentate da utenti maggiorenni e residenti in $\text{Italia}$ attraverso:
- L’app IO (sezione Servizi).
- Il sito dedicato: www.bonuselettrodomestici.it.
L’accesso avviene tramite SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Documentazione Richiesta:
Durante la procedura guidata, l’utente deve dichiarare di possedere un elettrodomestico obsoleto da sostituire con uno nuovo della stessa categoria commerciale e di classe energetica superiore (come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, forni e piani cottura), e fornire i riferimenti dell’ISEE 2025 in corso di validità (necessario per l’eventuale massimale di 200 euro).
Fase di Acquisto:
Il voucher ottenuto è spendibile presso i punti vendita fisici o online aderenti. Al momento dell’acquisto, è obbligatorio conferire il vecchio elettrodomestico al venditore per assicurarne il corretto smaltimento. Lo sconto (calcolato in fattura dall’operatore) sarà applicato selezionando il prodotto dal catalogo informatico e inserendo il codice del voucher.
Validità e riacquisto
Il voucher ha una validità limitata: scade dopo 15 giorni solari dalla data di emissione (alle 23:59 del quindicesimo giorno). Se il termine non viene rispettato, l’utente può ripresentare una nuova istanza, a condizione che i fondi non siano esauriti e rispettando l’ordine cronologico.
Lascia un commento