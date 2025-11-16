Augusta – Ennesima prova di spessore del Frigintini, che seppur in formazione rimaneggiata, al “Megarello” di Augusta lotta con determinazione contro i padroni di casa dell’Atletico Megara che alla fine riesce a conquistare l’intera posta in palio, mentre i rossoblu di Ciccio Di Rosa escono dal campo a testa alta, con tanti complimenti ma con nessun puntoni più in classifica.

Quella di Augusta è una storia già vista con i rossoblu che attaccano, producono una notevole mole di gioco, ma sbagliano nell’ultimo passaggio e nelle conclusioni che penalizzano oltremodo Vitale e compagni nei risultati. Anche oggi, infatti, il Frigintini avrebbe meritato di più, ma purtroppo nel calcio vince solo chi fa un gol in più dell’avversario e non chi gioca bene.

La partita dei rossoblu modicani si mette subito in salita, perchè al 9′ l’arbitro ravvede un fallo in area ospite e assegna la massima punizione ai padroni di casa che l’ex Modica Calcio Santo Carpinteri trasforma portando in vantaggio i neroverdi di casa.

Il Frigintini prova a reagire, costruisce delle buone fasi di gioco, ma non riesce a concretizzare e quando ci riesce come successo a pochi minuti dal riposo, si vedono annullare la rete dal direttore di gara.

Nel secondo tempo il Frigintini prova ad alzare i ritmi, ma al primo affondo è l’Atletico Megara a trovare il raddoppio con Blandino che indirizza la partita.

I giovani rossoblu non si arrendono, si rimboccano le mani e attaccano con maggiore continuità. I padroni di casa si difendono bene, ma soffrono la freschezza atletica dei modicani che al 29′ trovano il gol che riapre la sfida. L’arbitro, infatti, vede un fallo in area augustana ai danni di Arrabito e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Vitale che si fa respingere la conclusione da D’Asero, sulla ribattuta dell’estremo aretuseo Cultrera è il più lesto ad arrivare sulla sfera e a scaraventarla in rete per il 2 – 1 che mette paura ai padroni di casa e alimenta l’entusiasmo tra le fila modicane.

Il serrate finale dei rossoblu, però non sortisce gli effetti sperati e al fischio finale è l’Atletico Megara a far festa.

Atletico Megara 2

Frigintini Calcio1

Marcatori: pt 9′ Carpinteri (rigore), st 18′ Blandino, 29′ Cultrera

Atletico Megara: D’Asero, Giannetto, Carpinteri, Blandino, D’Arrigo, Pollara, D’Emanuele, Serruto, Mongelli, Fichera, Costantino. A Disp: Mendola, Traina, Sollano, Papalia, Colombo, Figura, La Ferla, Telonio, Busso. All. Pippo Zarbano

Frigintini Calcio: Lorenzo Caruso, Giovanni Denaro, Sortino, Angelo Denaro, Arrabito, Concolino, Savarino, Amato, Cultrera, Vitale, Cicero. A Disp: Giovanni Iemmolo, Hegazi, Salvatore Caruso, Candiano, Modica, Giunta, Ragusa, Giurdanella, Tommaso Iemmolo. All. Ciccio Di Rosa

Arbitro: Diego Franco di Acireale

Assistenti: Elena Sedda e Simone Sorace di Catania