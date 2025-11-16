Giarratana – Stanno facendo registrare grande attenzione le celebrazioni in onore di Santa Ilaria martire le cui spoglie mortali sono custodite da secoli nella chiesa di San Bartolomeo a Giarratana. Il corpo di Santa Ilaria è contenuto in una teca bianca in cui è recata la scritta che indica la vergine martire come protettrice della gioventù femminile del piccolo centro ibleo oltre che come titolare dell’associazione di Azione cattolica. In queste giornate, con gli appuntamenti liturgici voluti dal parroco, il sacerdote Franco Ottone, e che si stanno tuttora svolgendo, si sta cercando di rendere ancora più vigoroso il culto da parte dei fedeli.

La presenza delle spoglie mortali della martire nella chiesa di San Bartolomeo è un ricordo che rischiava di sfiorire, soprattutto nelle comunità del circondario, e che, adesso, si vuole rendere più presente. Oggi ci sarà il momento specifico in cui si celebra la memoria liturgica di Santa Ilaria martire. Ed ecco perché la vergine sarà onorata con le celebrazioni eucaristiche nelle tre chiese del paese. Alle 8,30 la santa messa nella chiesa di Sant’Antonio, alle 11 nella chiesa di San Bartolomeo e, alle 18,30, la funzione religiosa in chiesa Madre. La celebrazione eucaristica delle 11 vedrà la partecipazione delle famiglie e dei ragazzi e delle ragazze del catechismo.

A supportare l’iniziativa dal punto di vista mediatico l’impresa Gali group trasporti & logistica di Ispica che punta molto sul valore identitario di queste celebrazioni che si ricollegano alla tradizione della comunità locale.