Mancano ormai pochi giorni all’attivazione del Bonus Elettrodomestici. È stato confermato che il click day per la richiesta del beneficio scatterà alle ore 7:00 di martedì 18 novembre2025.

L’incentivo, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mira a favorire la sostituzione di apparecchi energivori con modelli nuovi e più efficienti, offrendo uno sconto diretto (voucher) sull’acquisto.

Valore del Bonus e requisiti economici

Il contributo copre fino al 30%$ del costo di acquisto dell’elettrodomestico, con un massimale variabile:

Massimale Standard: 100 euro per nucleo familiare.

100 euro per nucleo familiare. Massimale elevato: 200 euro per le famiglie che presentano un ISEE 2025 inferiore alla soglia di 25.000 euro annui.

Le risorse complessive stanziate per il 2025 ammontano a 48,1 milioni di euro. Per questo motivo, le domande saranno accolte in ordine cronologico e gestite fino all’esaurimento dei fondi.

Modalità di richiesta

La richiesta del voucher potrà essere inoltrata a partire dalle 7:00 di martedì 18 novembre tramite due canali digitali:

L’app IO (da smartphone). Il sito dedicato bonuselettrodomestici.it.

L’accesso è consentito unicamente attraverso le credenziali digitali: SPID o CIE.

Istruzioni per la domanda:

Accedere al portale scelto tramite SPID o CIE.

Seguire la procedura guidata.

Dichiarare l’intenzione di rottamare un vecchio elettrodomestico della stessa categoria, ma di classe energetica inferiore.

Dichiarare il valore dell’ISEE 2025 se si mira al massimale di 200 euro.

Vincoli di utilizzo e prodotti ammessi

Una volta ottenuto, il voucher deve essere utilizzato tassativamente entro 15 giorni dalla sua erogazione, altrimenti sarà annullato e riassegnato. Il buono va presentato al venditore al momento dell’acquisto e lo sconto è applicato direttamente in fattura.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni (come il bonus Mobili).

Il voucher è valido solo per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, prodotti all’interno dell’Unione europea, e solo se si rottama un apparecchio della stessa categoria.

Prodotto Classe Energetica Minima Lavatrici Lavasciuga Almeno Classe A Forni Almeno Classe A Cappe da Cucina Almeno Classe B Lavastoviglie Asciugatrici Almeno Classe C Frigoriferi Congelatori Almeno Classe D Piani Cottura Conformi al Regolamento UE 2019/2016

L’elenco completo dei modelli idonei è consultabile sul sito del Ministero delle Imprese.