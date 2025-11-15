Maltempo Sicilia. Si preannuncia un drastico cambiamento delle condizioni meteorologiche in Sicilia per l’inizio della prossima settimana. L’isola si prepara ad accogliere correnti fredde di matrice artica che provocheranno un sensibile abbassamento delle temperature e il ritorno di fenomeni intensi.
Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia (vedi foto), si respirerà aria prettamente invernale.
Circolazione in rottura e arrivo del freddo
Il radicale cambio di circolazione atmosferica si concretizzerà a partire da martedì 18 novembre. L’irruzione di aria gelida in quota favorirà l’instabilità.
- Piogge e temporali: Le prime precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese proprio a partire da martedì.
- Aria Invernale: Il calo termico sarà netto, portando condizioni tipiche della stagione fredda.
La situazione barica potrebbe addirittura peggiorare nel corso del prossimo fine settimana (il 22-23 novembre), con la potenziale formazione di un vortice ciclonico proprio sul Mediterraneo. Tale scenario consoliderebbe l’instabilità, mantenendo l’isola sotto l’influenza del maltempo.
Si raccomanda di monitorare gli aggiornamenti per dettagli più precisi sulla localizzazione e l’intensità dei fenomeni attesi.
