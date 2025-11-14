Scicli – È finita davvero male ad alcuni incivili che continuano a conferire in maniera illecita i rifiuti nel territorio di Scicli. La Polizia locale, diretta dal comandante Maria Rosa Portelli, dà contezza di due episodi (ma ne sono stati sanzionati diversi in questi giorni) filmati dai sistemi di videosorveglianza nascosti e costati cari ai trasgressori. Un episodio, documentato da un primo video, a Playa Grande, un altro in via Tagliamento, in centro storico a Scicli, anch’esso filmato.
Grazie all’utilizzo di telecamere mobili, posizionate nei punti critici individuati, gli agenti della polizia municipale hanno identificato e sanzionato due cittadini.
Il primo caso, registrato a Playa Grande, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, con conseguente sequestro dell’autovettura utilizzata per il trasporto dei rifiuti e sospensione della patente per un mese, ai sensi dell’art. 255, comma 1, del Testo Unico Ambientale.
Il secondo è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro per aver abbandonato rifiuti indifferenziati accanto al cestino di raccolta in via Tagliamento, invece di conferirli presso la propria residenza. La sanzione ai sensi dell’art. 255, comma 2, del medesimo Testo.
