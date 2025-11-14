Modica – “Da stamattina, conclusi gli interventi necessari, cinque classi della media dell’istituto comprensivo ‘Giacomo Albo-Giovanni XXIII’, che erano all’ex Gensal ormai da oltre dieci anni, sono state tornate nella loro sede naturale al plesso storico di via Fabrizio”. Lo annunciano Concetta Spadaro, Assessore alle Politiche educative e Piero Armenia, Assessore alle Manutenzioni con una nota stampa condivisa, diffusa oggi. “Si tratta di una prima media, una seconda e tre terze. Insieme al sindaco, Maria Monisteri Caschetto e al consigliere comunale Leandro Giurdanella, – spiegano Spadaro e Armenia – abbiamo ‘avvertito’ in maniera chiara il piacere generalizzato di docenti e allievi, per essere tornati nel plesso storico della scuola media.

Una soddisfazione che è venuta fuori dalle parole di ognuna delle insegnanti e da quelle pronunciate dalla responsabile di plesso, la professoressa Donatella Denaro.

E questo senso di ‘sentirsi a casa’ è emerso anche dalle parole delle alunne e degli alunni che pur non avendo mai frequentato il plesso storico della Giovanni XXIII, hanno manifestato tutto il loro piacere nel potere adesso frequentare aule dove sono state scritte pagine importanti della scuola dell’obbligo della nostra Città e dove si sono formate tante generazioni della Modica di oggi”.