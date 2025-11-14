Un’ombra di mistero è calata su Caltanissetta in seguito alla tragica scomparsa di Maria Paola Giambra, una giovane di soli 23 anni trovata morta dai genitori nel letto della sua abitazione. La notizia ha profondamente scosso l’intera comunità locale.
Ritrovamento e indagini
L’episodio risale al primo pomeriggio di giovedì 13 novembre 2025. I familiari della 23enne hanno fatto la drammatica scoperta, trovando Maria Paola esanime nel suo letto. Si presume che il decesso fosse avvenuto diverse ore prima.
Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, non c’è stato nulla da fare per la giovane.
Le circostanze del decesso rimangono al momento poco chiare. Per fare luce sulle cause della morte, il Pubblico Ministero di turno, informato del caso, ha immediatamente disposto l’esame autoptico.
L’autopsia si presenta come l’elemento chiave per chiarire la natura del decesso e determinare se sia dovuto a cause naturali o ad altre ragioni. Le indagini sono tuttora in corso.
