Ragusa – «Finisce l’era Leontini, sconfitto non solo dalle opposizioni ma anche da chi prima aveva creduto in lui, evidentemente ha tradito le promesse elettorali, tanto che la sua azione di governo si è rivelata fallimentare. Dall’altra parte, la sua stessa supponenza politica e l’incapacità di saper rinnovare Ispica non hanno giocato a suo favore.

Ora chiediamo a Schifani di sostenere la legittimità politica della mozione e di nominare un commissario che sappia essere autonomo e competente in attesa che la cittadinanza torni al voto». Lo dichiarano i deputati regionali del M5S e del Partito democratico, Stefania Campo e Nello Dipasquale all’indomani della mozione di sfiducia votata dal Consiglio comunale di Ispica.