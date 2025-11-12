Ragusa – E’ stato presentato oggi dal senatore Pietro Lorefice, su input del coordinatore provinciale del M5S di Ragusa, Federico Piccitto, un disegno di legge per semplificare le procedure di rilascio e rinnovo della patente ai cittadini affetti da diabete che utilizzano sensori o microinfusori. “Oggi, infatti – rileva Piccitto – anche chi, grazie ai nuovi dispositivi, ha una gestione ottimale è costretto ad una lunga trafila che prevede la presentazione di esami e documentazione alle commissioni mediche locali, con lungaggini ed un aggravio burocratico inutile ed anacronistico.
Questo DDL elimina questo ostacolo, aggiornando il Codice della Strada ai progressi scientifici e semplificando la vita a migliaia di persone. Chi utilizza questi dispositivi, che sono di ultima generazione, difatti, non rischia alcun calo glicemico e di conseguenza non necessita di ulteriore documentazione per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida e può seguire le normali procedure. Ci allineiamo così agli standard europei, dal momento che l’Italia, in questo senso, dal punto di vista normativo è parecchio indietro. Ringrazio dunque il senatore Lorefice per la sensibilità dimostrata, nell’accoglimento della mia proposta. Seguiremo con attenzione l’iter parlamentare e auspichiamo che si trovi in aula un’ampia convergenza per l’approvazione”. Sicuramente una buona notizia poco prima del 14 novembre, data in cui si celebra la Giornata Mondiale del Diabete.
