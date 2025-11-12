Vittoria – La mancata apertura dopo parecchi anni del ponte sul fiume Ippari a Cammarana Scoglitti è un danno per la collettività e il territorio intero. Fare Verde Vittoria non rinuncia a promuovere l’apertura di un ponte esclusivamente pedonale per creare uno sviluppo culturale ed economico naturalistico sostenibile che sia volano di un turismo di qualità e rispettoso dell’ambiente trovandoci fra l’altro in un area SIC.

Il contrapporsi di interessi e punti di vista diversi e spesso diametralmente opposti, hanno spesso un comune denominatore:

1. nessun interesse per una tutela incondizionata del territorio gia’ abbondantemente devastato dall’uomo;

2. nessun interesse per un’area archeologica tutta da valorizzare e scoprire;

3. nessun interesse per la necessità umana al raggiungimento di una qualità di vita migliore nello strappare territorio al traffico veicolare e offrirlo alla salutare mobilità lenta.

A nulla valgono le leggi sempre più stringenti sulla sostenibilità, proclami netti fatti dagli scienziati di tutto il mondo che salvaguardare territorio, natura e paesaggio sono ormai indispensabili requisiti per stare bene.

La politica locale assume altre posizioni dove prevalgono le bandiere di appartenenza, anacronistici campanilismi, posizioni tiepide ed accomodanti non rendono giustizia ad un territorio massacrato negli anni che ha bisogno di un cambio di direzione nella gestione.

A nulla è valso il parere espresso dell’autorità di Bacino del Distretto Idrografico Della Sicilia in data 27/06/2025, prevedendo l’attraversamento a guado (con ripristino naturalistico) limitato esclusivamente al traffico ciclo/pedonale, la presenza di cancelli con attivazione di chiusura e apertura automatica e sistema di videosorveglianza e monitoraggio da remoto del livello di piena con attivazione automatica della chiusura/apertura dei cancelli.

Fare Verde Vittoria auspica un ravvedimento da parte di tutti i soggetti interessati, se vogliamo essere al passo con i tempi e la sostenibilità non solo belle parole, ponte fiume Ippari esclusivamente Ciclo/Pedonale.