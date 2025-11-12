Modica – Comune di Modica e Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP hanno valutato l’opportunità di differire ad altra data l’evento ChocoModica abitualmente programmato nel ponte dell’Immacolata. La decisione è scaturita dalla necessità di evitare, come accaduto nell’edizione scorsa, che il cattivo tempo e finanche la pioggia, finiscano per impedire a gran parte dei visitatori, provenienti dalla Sicilia intera, di godere a pieno la festa.

Peraltro, la scelta del ponte dell’Immacolata, ha rappresentato ogni anno un grande sacrificio per le imprese produttrici del cioccolato di Modica Igp, atteso che in tale periodo gran parte di esse sono particolarmente impegnate nella preparazione dei prodotti in previsione delle imminenti festività natalizie.

Maria Monisteri Caschetto, Sindaco di Modica: “Sulla scorta delle esperienze di questi anni, abbiamo deciso di spostare ad altra data l’evento che più d’ogni altro caratterizza e valorizza il nostro brand: il cioccolato di Modica IGP. Una decisione condivisa anche per favorire afflussi ancora maggiori nella nostra Città durante i giorni del ChocoModica in periodi dell’anno dove minore è il rischio di eventi climatici che possano ‘rovinare’ la manifestazione. Condivideremo anche l’individuazione di nuove date per la realizzazione dell’evento“.

“Il Consorzio, dichiara il Presidente Salvatore Peluso, che con Decreto del 5 dicembre 2024 è stato riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e al quale è stato attribuito l’incarico di svolgere le funzioni di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP “Cioccolato di Modica”, in tempi brevi avanzerà una proposta di una nuova data che tenga conto di tutti gli interessi in campo.