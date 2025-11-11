Modica – La polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato 2 giovani spacciatori nel centro storico di Modica. Il blitz è scattato sabato in tarda serata in piazza Campailla. Gli agenti, impegnati in un mirato servizio di contrasto allo spaccio, hanno colto sul fatto un 28enne e un altro soggetto più giovane mentre cedevano sostanze stupefacenti.

I due sono stati trovati in possesso di dosi di hashish e cocaina destinate al mercato locale. Il 28enne è stato sottoposto ai domiciliari, mentre il più giovane è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa.