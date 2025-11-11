La Rottamazione Quinquies inserita nella Legge di Bilancio 2026 è stata accolta con scetticismo dalla Lega, che la ritiene troppo restrittiva rispetto alle intenzioni iniziali. A causa della mancanza di coperture finanziarie, la misura ha subito diverse riduzioni: la durata massima è passata da 10 a 9 anni, le rate da 120 mensili a 54 bimestrali e la decadenza scatta dopo sole due rate non pagate (anche non consecutive).

Non potendo incidere sulla durata e sul numero delle rate, il partito di Matteo Salvini mira ad ampliare la platea dei beneficiari con emendamenti mirati.

Obiettivo Lega: sanare i vizi formali

Secondo quanto trapelato, la principale ipotesi di modifica riguarda la possibilità di far rientrare nella sanatoria i contribuenti che hanno ricevuto un accertamento per vizio di forma.

Accertamenti sostanziali esclusi: I contribuenti con accertamenti per evasione (dichiarazione omessa o infedele) sono attualmente esclusi dalla Quinquies.

I contribuenti con accertamenti per evasione (dichiarazione omessa o infedele) sono attualmente esclusi dalla Quinquies. Accertamenti per vizio di forma inclusi: La Lega vorrebbe aprire uno spiraglio per chi è stato sanzionato a causa di un errore formale che, pur costituendo una violazione, non incide sulla determinazione o sul versamento dell’imposta dovuta. Un esempio tipico è la presentazione della dichiarazione su modelli non conformi. Questi vizi non sono generalmente commessi da evasori seriali, e la loro inclusione permetterebbe a questi contribuenti di rimettersi in regola.

Punti critici e ulteriori modifiche auspicate

Oltre all’ampliamento della platea, la Lega e altri osservatori evidenziano altri aspetti della sanatoria che andrebbero corretti: