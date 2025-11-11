La Rottamazione Quinquies inserita nella Legge di Bilancio 2026 è stata accolta con scetticismo dalla Lega, che la ritiene troppo restrittiva rispetto alle intenzioni iniziali. A causa della mancanza di coperture finanziarie, la misura ha subito diverse riduzioni: la durata massima è passata da 10 a 9 anni, le rate da 120 mensili a 54 bimestrali e la decadenza scatta dopo sole due rate non pagate (anche non consecutive).
Non potendo incidere sulla durata e sul numero delle rate, il partito di Matteo Salvini mira ad ampliare la platea dei beneficiari con emendamenti mirati.
Obiettivo Lega: sanare i vizi formali
Secondo quanto trapelato, la principale ipotesi di modifica riguarda la possibilità di far rientrare nella sanatoria i contribuenti che hanno ricevuto un accertamento per vizio di forma.
- Accertamenti sostanziali esclusi: I contribuenti con accertamenti per evasione (dichiarazione omessa o infedele) sono attualmente esclusi dalla Quinquies.
- Accertamenti per vizio di forma inclusi: La Lega vorrebbe aprire uno spiraglio per chi è stato sanzionato a causa di un errore formale che, pur costituendo una violazione, non incide sulla determinazione o sul versamento dell’imposta dovuta. Un esempio tipico è la presentazione della dichiarazione su modelli non conformi. Questi vizi non sono generalmente commessi da evasori seriali, e la loro inclusione permetterebbe a questi contribuenti di rimettersi in regola.
Punti critici e ulteriori modifiche auspicate
Oltre all’ampliamento della platea, la Lega e altri osservatori evidenziano altri aspetti della sanatoria che andrebbero corretti:
- Interessi elevati: La previsione di interessi sulle dilazioni al 4% (il doppio rispetto al 2% applicato dalla Rottamazione Quater e pari al tasso legale 2025) rende la Quinquies meno conveniente. È auspicabile un intervento per ridurre questo tasso.
- Passaggio tra sanatorie: Attualmente, i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione Quater e sono in regola con i pagamenti non possono accedere alla Quinquies. La Quinquies offre una dilazione più lunga (fino a 9 anni contro i 5 della Quater), che risulterebbe più vantaggiosa per alleggerire l’importo delle rate. Si rende necessario un meccanismo che consenta il passaggio tra le due misure per chi lo desidera.
Lascia un commento