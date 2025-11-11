Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le procedure per estendere il Bonus Elettrodomestici 2025 anche agli acquisti effettuati tramite e-commerce. Una novità che permette ai consumatori di ottenere uno sconto fino a 200 euro senza doversi recare nei negozi fisici.

La condizione preliminare: venditori aderenti

Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente presso i rivenditori, fisici o online, che hanno completato l’adesione all’iniziativa governativa.

Registrazione Obbligatoria: I venditori devono registrare i propri canali di vendita (e-commerce compresi) sulla Piattaforma informatica dedicata gestita da PagoPA. Questa fase preliminare è ancora in corso. Elenco Ufficiale: Il Ministero renderà disponibile un elenco completo dei negozi aderenti (e-commerce inclusi) prima dell’apertura delle domande. La lista, prevista orientativamente per metà novembre, sarà essenziale per i consumatori.

Richiesta e utilizzo del voucher online

La richiesta del $\text{voucher}$ avverrà in modo strettamente digitale e con tempi contingentati:

Canali di Domanda: Esclusivamente tramite l’App IO o la Piattaforma informatica ufficiale

Esclusivamente tramite l’App IO o la Piattaforma informatica ufficiale Validità Limitata: Il buono ottenuto avrà una validità di soli 15 giorni dalla data di emissione, oltre i quali decade.

Il buono ottenuto avrà una dalla data di emissione, oltre i quali decade. Importi: Lo sconto massimo è del 30% della spesa. L’importo erogabile varia da 100 euro (per tutti) a 200 euro per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

Per l’acquisto online, gli e-commerce aderenti dovranno predisporre una sezione specifica con la lista degli elettrodomestici ammessi, distinti dal catalogo generale, per facilitare la scelta dei prodotti conformi ai requisiti.

Cosa acquistare e come applicare lo sconto

L’agevolazione copre sette specifiche categorie di elettrodomestici ad alta efficienza, tutti rigorosamente prodotti in stabilimenti dell’Unione Europea.

Categoria Classe Energetica Minima Richiesta Lavatrici e Lavasciuga Classe A o superiore Forni Classe A o superiore Cappe da Cucina Classe B o superiore Lavastoviglie e Asciugabiancheria Classe C o superiore Frigoriferi e Congelatori Classe D o superiore

Sono esclusi piccoli elettrodomestici (es. phon, ferri da stiro) e condizionatori. È possibile sostituire un solo elettrodomestico per nucleo familiare e non è consentito cumulare il bonus con altre agevolazioni sulla medesima spesa.

Dalla fattura alla Rottamazione

Per finalizzare l’acquisto con lo sconto online, l’utente dovrà inserire il proprio codice fiscale e il codice associato al voucher (recuperabile dall’App IO). Solo dopo il calcolo dello sconto ( 30% del prezzo, fino al tetto massimo), si procederà al pagamento e all’emissione della fattura.

Un requisito fondamentale è l’obbligo di rottamazione: al momento della consegna del nuovo apparecchio acquistato online, l’acquirente dovrà obbligatoriamente consegnare al corriere l’elettrodomestico sostituito, che dovrà essere smaltito correttamente dal venditore.