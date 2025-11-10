Santa Croce Camerina – È stato inaugurato ieri mattina, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, il nuovo “Parco Urbano Fonte Paradiso”, un importante intervento di riqualificazione urbana e ambientale che restituisce alla città uno spazio verde rigenerato, accogliente e pensato per la socialità, il benessere e la vita all’aria aperta. All’interno anche: area cani, area fitness, illuminazione a led col fotovoltaico.

La cerimonia si è aperta con la benedizione di padre Tonino Puglisi, che ha sottolineato il valore comunitario e simbolico del nuovo parco come luogo di incontro e serenità per tutte le generazioni.

All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco Peppe Dimartino, gli assessori, i tecnici, le imprese e progettisti che hanno seguito i lavori, insieme ai consiglieri comunali e a numerosi cittadini che hanno voluto condividere questo momento di festa per la città.

“Restituire ai cittadini un’area verde come questa significa investire nella qualità della vita, nel senso di appartenenza e nel futuro della nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Peppe Dimartino. – Ringrazio gli uffici comunali, la Giunta e i consiglieri comunali per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante progetto. Fonte Paradiso torna a essere un luogo di incontro, di gioco e di bellezza, a disposizione di tutti.”

Un’opera finanziata interamente con proventi degli oneri di compensazione di un impianto fotovoltaico grazie ad una convenzione stipulata dall’amministrazione precedente.

Il nuovo Parco Urbano Fonte Paradiso rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione delle aree urbane promosso dall’Amministrazione comunale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, alla cura del verde e alla creazione di spazi pubblici inclusivi e accessibili.