Confeserfidi, Fondazione Confeserfidi e Zaccà Academy a tutela delle donne. Venerdì prossimo, 14 novembre, la quarta edizione del progetto “Sicurezza Donna – Prevenire l’aggressione”, un momento importante di informazione, riflessione e confronto dedicato alla diffusione di conoscenze, comportamenti e buone pratiche per ridurre il rischio di aggressioni e violenze contro le donne.

Il convegno si terrà alle 16:00 nella Chiesa di Santa Teresa a Scicli con l’obiettivo di far conoscere e proporre strumenti concreti di prevenzione, individuando e divulgando le migliori pratiche di sicurezza da applicare nella vita quotidiana.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Scicli Mario Marino, dell’Amministratore Delegato di Confeserfidi, dottor Bartolo Mililli e della presidente della Fondazione Confeserfidi, dottoressa Martina Mililli, seguirà la presentazione del progetto a cura del Cavaliere Francesco Zaccà, presidente di Zaccà Academy e ideatore dell’iniziativa.

A relazionare sulla prevenzione e la difesa, sarà il dottor Corrado Fatuzzo, saggista ed ex funzionario della Polizia di Stato, che illustrerà pratiche efficaci per accrescere consapevolezza, sicurezza personale e autodifesa. La dottoressa Ioselita Giunta, dirigente medico dell’ASP di Ragusa e referente del Codice Rosa, approfondirà il delicato tema della gestione del trauma post delictum.

Modera l’incontro la dottoressa Consuelo Pacetto, responsabile del Comitato Parità di Genere di Confeserfidi. L’iniziativa è realizzata con il Comune di Scicli e la collaborazione di Rotary Club Modica, Lions Scicli, Kiwanis Club Scicli, Inner Wheel Scicli e Casa delle Donne