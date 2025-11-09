Ragusa – Il poligono San Nicola di Mazara del Vallo ha fatto da cornice a un evento che ha saputo unire adrenalina, precisione e passione: la gara Idpa Tier 1, punto di riferimento per gli appassionati di tiro sportivo difensivo in Sicilia. Numerosi atleti, provenienti da ogni angolo dell’isola, si sono sfidati in una competizione che ha confermato la crescita esponenziale di questo sport, tanto tecnico quanto coinvolgente. Protagonista indiscussa della manifestazione è stata la Tots Academy Asd, simbolo di eccellenza nel settore, guidata dal presidente e istruttore master Giovanni Rosso.

L’Asd è affiliata al comitato provinciale Csen Ragusa. Sotto la guida esperta di Rosso, il team ha raggiunto traguardi di grande prestigio, frutto di un impegno costante e di una passione che va oltre il campo di gara. Questi i risultati di rilievo ottenuti dalla Tots Academy Asd: categoria Mm (Marksman): 1° posto per Giovanni Rosso, 3° posto per Salvatore Iacono. Categoria Ss (Sharpshooter): 2° posto per Giovanni Di Bona. Categoria Nv (Novice): 1° posto per Biagio Iacono, 3° posto per Roberto Briffi.

Un successo reso possibile anche grazie al fondamentale supporto del Csen, comitato provinciale di Ragusa, da sempre promotore di attività sportive di qualità. Orgoglio e soddisfazione traspaiono nelle parole del presidente Sergio Cassisi:

“Siamo orgogliosi di sostenere realtà come la Tots Academy Asd, che rappresentano un modello di eccellenza e professionalità. Il tiro sportivo difensivo Idpa non è solo disciplina tecnica, ma anche promozione di valori come il rispetto, la sicurezza e lo spirito di squadra. Grazie all’impegno di atleti e istruttori di alto livello, la Sicilia si conferma protagonista nel panorama nazionale”.

Non da meno le emozioni nelle dichiarazioni del presidente della Tots Academy Asd, Giovanni Rosso: “Ogni gara è un’occasione di crescita e confronto. Dietro ogni risultato ci sono dedizione, disciplina e un forte spirito di squadra. La Tots Academy è prima di tutto una famiglia che condivide passione e competenza”. Un sentito ringraziamento è stato poi rivolto al poligono San Nicola di Mazara del Vallo, per l’impeccabile organizzazione e la gestione dell’evento, che si è svolto in totale sicurezza e con un’efficienza logistica d’eccellenza. L’entusiasmo non si ferma qui. Il prossimo incontro è già fissato per dicembre a Castelvetrano, dove la passione per il tiro sportivo difensivo Idpa tornerà protagonista, tra sicurezza, formazione e spirito sportivo.