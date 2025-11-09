Modica – Nell’atteso match del “PalaRizza” tra Avimec Modica e Domotek Reggio Calabria la spunta il sestetto calabrese che s’impone in tre set dopo 93′ di dura lotta punto a punti e con sprazzi di buona pallavolo. I biancoazzurri di coach Enzo Distefano hanno tenuto testa ai più quotati avversari, ma alla fine hanno ceduto in tre set ma con l’onore delle armi e qualche pizzico di rammarico per non essere a riusciti a chiudere a proprio favore la terza frazione di gioco che hanno perso ai vantaggi e che avrebbe potuto riaprire i giochi.
Partita che si apre con un sostanziale equilibrio con le due squadre che sgomitano per cercare di indirizzare la sfida, ma sia i biancoazzurri, sia gli amaranto sono concentrati e in partita e si tallonano a vicenda. Il primo segmento di partita vede avanti con il minimo scarto i padroni di casa (8/7), ma Reggio Calabria è sempre in scia e a metà frazione opera il sorpasso (15/16). Modica perde un po’ di lucidità nella fase topica del parziale e il sestetto reggino ne approfitta per allungare (19/21) e poi piazzare il break decisivo che decide il parziale d’apertura a proprio favore con il punteggio di 22/25 in 26′ di gioco.
Modica non si abbatte e al cambio di campo resetta tutto e inizia di nuovo a giocare con voglia maggiore di rivalsa. Reggio Calabria non si lascia intimorire e, prima resta in scia (8/7), poi piazza il primo strappo nel punteggio (12/16) che a metà frazione indirizza il parziale (12/16). Modica cerca di reagire, ma gli ospiti tengono a distanza i “Galletti” (18/21) che alla fine sono costretti a cedere anche il secondo set 23/25 dopo 32′.
Distefano al cambio di campo chiede una reazione d’orgoglio alla sua squadra che torna in campo decisa a vendere cara la pelle. Dopo una prima fase punto a punto (8/7), Reggio con un parziale di 4 – 9 prova l’allungo definitivo (13/16), ma i biancoazzurri non ci stanno e ricuciono lo strappo (20/21) facendo sentire il fiato sul collo agli avversari che sentendo vicino il successo pieno riescono a portarlo a casa aggiudicandosi anche la terza frazione di gioco ai vantaggi (27/29) dopo 35′ di battaglia.
Le due squadre escono dal taraflex del “PalaRizza” accomunate dall’applauso del pubblico modicano e confermano che nel girone Blu di serie A3 il livello è molto alto e nessuna partita può essere presa sottogamba.
“Abbiamo avuto il giusto approccio alla gara – spiega a fine match coach Enzo Distefano – poi alla lunga sono venute fuori tutte le qualità dei nostri avversari con una loro fase sideout che ha funzionato perfettamente e con una fase muro – difesa che ci ha messo in difficoltà. Non mettere palla a terra con continuità contro una squadra come Reggio Calabria ben organizzata poi diventa un bel peso che durante i tre set si pagano. Non tutto è da buttare – continua – perchè il coraggio avuto in battuta nel terzo set , dove si è intravista una buona possibilità di portare a casa la frazione e qualche palla in più giocata a muro e migliorato la difesa ci poteva fare rientrare in partita. Poi qualche dettaglio è venuto meno e Reggio a tirato fuori la quadratura di squadra proiettata a disputare un campionato di vertice. Diciamo che la partita è stata equilibrata, ma il risultato devo ammettere che è giusto. Non facciamo drammi – conclude Enzo Distefano, anzi da questa sconfitta si può solo imparare. Avremo tanto da lavorare come facciamo ogni settimana in palestra, analizzeremo quello che non ha funzionato contro Reggio Calabria e ci prepareremo per la trasferta di Castellana,dove andremo con quella voglia di riscatto che fa bene a tutti”.
Tra i più lucidi in campo in casa biancoazzurra è stato sicuramente il vice capitano Vincenzo Nastasi che analizza la gara vista dal campo.
“E’ stata una partita punto a punto che – spiega il libero dell’Avimec Modica – ci lascia un pizzico di rammarico, perchè in casa nostra potevamo uscire forse un po’ di più gli artigli. Il risultato è netto, ma la partita come dimostrano i parziali è stata equilibrata e a tratti ben giocata. Ha vinto sicuramente la squadra che ha sbagliato meno, Reggio Calabria è secondo il mio parere la squadra più completa del girone e con maggiore esperienza, quindi anche nei momenti di difficoltà riescono a fare la cosa giusta che è quello che in questa partita è mancato a noi, che nei momenti di difficoltà abbiamo fatto qualche errore in più che poi ci è costata la vittoria. Ora analizzeremo gli errori e poi prepareremo la trasferta di Castellana, squadra che la settimana scorsa ha vinto a Reggio Calabria, quindi trasferta difficile contro una squadra ben rodata, quindi dobbiamo imparare al più presto da questa sconfitta se vogliamo stare anche noi nella parte alta della classifica”.
