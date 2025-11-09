Maltempo Sicilia. La giornata di oggi, domenica 9 novembre, è segnata da una decisa ondata di maltempo sulla Sicilia. Lo dice il bollettino del Dipartimento della protezione Civile della Sicilia. Ecco il bollettino piogge e temporali: dalle prime ore di oggi, domenica 09 novembre 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le precipitazioni saranno generalmente sparse su tutta la regione, ma nella prima parte della giornata, l’attenzione maggiore è rivolta ai settori settentrionali dell’Isola, dove i fenomeni potrebbero manifestarsi con maggiore incisività, anche a carattere di rovescio o temporale.

I quantitativi cumulati sono stimati come generalmente deboli, ma potranno raggiungere livelli puntualmente moderati soprattutto sui settori tirrenici centro-orientali.

Si invitano i residenti a limitare gli spostamenti non strettamente necessari e a consultare gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile.