Ragusa – La SuperConveniente Virtus Ragusa si prepara alla partita di domenica sul campo della Mola New Basket, valida per la settima giornata della Serie B Interregionale. I ragusani arrivano all’appuntamento dall’alto del primo posto in classifica e con cinque vittorie consecutive, ma il match – è la terza trasferta pugliese della stagione, la quarta in assoluto – presenta diverse insidie: Mola, infatti, nell’ultimo turno ha centrato la sua prima affermazione stagionale rimontando fino al successo una gara che la vedeva sotto di venti punti contro Corato. Una dimostrazione di carattere che ha acceso l’entusiasmo del gruppo guidato da coach Sordi.

La formazione pugliese, pur molto giovane, ha al suo interno elementi dal potenziale evidente. Il più produttivo finora è stato l’argentino Ignazio Beltramino, ala 22enne che sta viaggiando su cifre importanti: 18 punti di media con 7,4 rimbalzi. Accanto a lui si sta mettendo in luce Marco Ramponi, playmaker del 2005 cresciuto nei settori giovanili della Virtus Bologna e della Fulgor Fidenza, che a Mola ha trovato responsabilità e continuità realizzativa (ne segna 17,6 a sera). Sotto canestro, invece, emerge la presenza fisica di Alessandro Trinca, lungo classe 2001 cresciuto a Ferrara, che abbina punti e rimbalzi.

In casa Virtus, però, si respira un buon clima. Coach Massimo Di Gregorio apprezza lo spirito con cui il gruppo sta affrontando questa fase della stagione: «Arriviamo da un buon momento – spiega – e la cosa più positiva è la serietà con cui i ragazzi lavorano in settimana. La continuità di risultati ci sta dando fiducia.

Ma proprio per questo non dobbiamo concederci cali: affrontiamo una squadra giovane, che viene da una vittoria importante e che ha dimostrato di potersi accendere in qualsiasi momento. Servirà massima concentrazione, solidità difensiva e voglia di giocare insieme». La gara, con inizio alle 18 al PalaPinto, sarà diretta dagli arbitri Francesco Buonasorte di Manfredonia e Matteo Conforti di Matera.