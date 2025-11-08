Ragusa – “Esprimo il mio plauso alla Polizia di Stato di Ragusa e alla Guardia di Finanza per la brillante operazione che ha portato all’arresto di tre scafisti che lo scorso tre novembre hanno

condotto una imbarcazione proveniente dalla Libia nei pressi di Pozzallo, facendola arenare e mettendo a rischio la vita dei 72 migranti a bordo.

Un grazie di cuore agli uomini e donne in divisa per il loro lavoro e l’operazione odierna testimonia l’impegno indefesso del Governo Meloni contro il traffico di esseri umani. Tolleranza zero contro il business dell’immigrazione clandestina che arricchisce il crimine”. Così il senatore Salvo Sallemi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia.