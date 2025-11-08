Ragusa- Il Settore Sviluppo Economico del Comune di Ragusa ha indetto una procedura di selezione pubblica per l’assegnazione in concessione di 6 posteggi (box) per la vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli nel mercato ortofrutticolo di C.da Mugno. Il bando riguarda i posteggi identificati con i numeri 1, 2, 5, 6, 10 e 14. La concessione avrà la durata di sette anni e un canone mensile di 173,97 euro per ciascun posteggio.

Sono ammessi a partecipare operatori in possesso dei requisiti di ordine generale e morale previsti dal bando.

I partecipanti devono essere iscritti all’apposito albo presso la Camera di Commercio (ad eccezione dei produttori singoli o associati) e in possesso di tutti i requisiti fissati dalla normativa di settore.

Le domande di ammissione, redatte in bollo da 16 euro e utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, reperibile nel sito istituzionale del Comune di Ragusa, devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre la data del 7 dicembre 2025.

L’invio deve avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it .

Il bando completo, contenente i requisiti dettagliati, le modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è pubblicato nel sito internet del Comune di Ragusa