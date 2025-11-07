Vittoria – È di quattro feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle ore 18:30, sul rettilineo di Via Virgilio Lavore a Vittoria. Secondo le prime informazioni l’incidente ha visto coinvolti una BMW e un SUV. I quattro feriti, le cui condizioni non sono state immediatamente rese note, sono stati soccorsi da tre ambulanze del 118 e trasportati al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Sul luogo dell’impatto sono intervenute tempestivamente due volanti della vicina Polizia Stradale di Vittoria. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi, il traffico in uscita dalla zona EMAIA e diretto verso il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria è stato chiuso e deviato verso vie alternative limitrofe, causando forti rallentamenti. (Foto Assenza)