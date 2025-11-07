Il disegno di legge della Manovra Finanziaria 2026 ha confermato l’introduzione della Rottamazione Quinquies, una nuova e significativa definizione agevolata dei ruoli. Questa misura offre ai contribuenti un’importante opportunità per estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 a condizioni più vantaggiose.

Cosa si Stralcia (e Cosa si Paga)

La Quinquies permette di pagare il solo importo dovuto a titolo di capitale, più le spese di rimborso per procedure esecutive e notifica delle cartelle.

Vengono Stralciati:

Sanzioni.

Interessi (compresi quelli di mora).

Somme aggiuntive.

Somme maturate a titolo di aggio.

Carichi Ammessi:

La rottamazione riguarda principalmente:

Imposte (dirette e IVA) derivanti da dichiarazioni annuali e controlli automatici/formali. Sono escluse, ad esempio, imposte specifiche come quelle di registro o successione.

(dirette e IVA) derivanti da dichiarazioni annuali e controlli automatici/formali. Sono escluse, ad esempio, imposte specifiche come quelle di registro o successione. Contributi previdenziali INPS (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento).

(esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento). Multe stradali, sebbene per queste lo stralcio sia limitato agli interessi e all’aggio.

La definizione è accessibile anche per i carichi che erano già stati oggetto di precedenti sanatorie (dalla Quater in giù) e che non sono stati perfezionati.

Come e quando aderire

L’adesione alla Rottamazione-quinquies richiede la presentazione di un’apposita domanda all’Agente della Riscossione tramite il modello dedicato entro il 30 aprile 2026.

Dichiarazione: Nella domanda, il debitore dovrà indicare il numero di rate desiderato e l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi, impegnandosi formalmente a rinunciarvi.

Opzioni e costi della rateizzazione

Il contribuente potrà scegliere tra due modalità di pagamento:

Modalità Scadenza Condizioni Soluzione Unica Entro il 31 luglio 2026. Nessun interesse dovuto. Rateizzazione Massima Fino a 54 rate bimestrali (nove anni). Prima rata entro il 31 luglio 2026. Rata minima di 100 euro. Interessi del 4% annuo dovuti sulle rate a partire dall’1 agosto 2026.

L’Agente della Riscossione comunicherà al debitore l’ammontare preciso dovuto e il piano di rateizzazione prescelto entro il 30 giugno 2026.

I benefici immediati dell’adesione

La semplice presentazione della domanda attiva immediatamente importanti effetti a tutela del contribuente: