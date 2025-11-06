Un esteso e improvviso disservizio ha colpito la piattaforma social Facebook nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 novembre. Numerosi utenti in Italia e a livello internazionale hanno riscontrato serie difficoltà nell’utilizzo del social network.

Le segnalazioni hanno riguardato l’impossibilità di accedere ai propri account, problemi nel caricamento di nuovi contenuti e l’impossibilità di visualizzare il feed.

Il problema tecnico è stato rilevato per la prima volta intorno alle ore 16:00, ma la situazione è rapidamente peggiorata. Il picco di segnalazioni è stato registrato attorno alle ore 18:30, come confermato dal portale specializzato Downdetector, che monitora i malfunzionamenti dei servizi online.

L’entità del down suggerisce un guasto significativo nei sistemi del colosso di Meta. Al momento, non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda sulle cause del disservizio e sui tempi previsti per il ripristino completo.