Prato – Domenica si sono svolti i Campionati Italiani di 10 km su strada, una delle manifestazioni più attese del calendario nazionale, che ha visto la partecipazione dei migliori specialisti della corsa su strada. A difendere i colori della Running Modica erano presenti Carmelo Cannizzaro e Salvatore Giannone, protagonisti di due prove solide e di grande carattere.

Il migliore risultato di giornata porta la firma di Carmelo Cannizzaro, autore di una prestazione maiuscola che gli ha permesso di migliorare il proprio primato personale sulla distanza, chiudendo in 30’25”. Un tempo di assoluto rilievo che gli è valso il 48° posto assoluto in una gara dal livello tecnico altissimo, con atleti di caratura nazionale e internazionale.

Buona prova anche per Salvatore Giannone, che ha concluso la sua gara con il tempo di 37’07”.

Due risultati di valore che testimoniano l’impegno e la dedizione degli atleti della Running Modica, sempre più protagonista anche nei contesti nazionali più competitivi. Complimenti a entrambi per le ottime prestazioni e per l’orgoglio con cui portano in alto i colori della società modicana.